Les Sables-d'Olonne : un homme surpris avec le matériel du parfait cambrioleur lors d'un contrôle routier

La police des Sables-d'Olonne a contrôlé un automobiliste d'une vingtaine d'années ce lundi qui leur a présenté le permis d'une autre personne... victime d'un cambriolage. Sous les sièges, ils ont retrouvé une arme, un tour-de-cou et des gants. Et ils ne sont pas au bout de leur surprise.

Vendée, France

Les policiers des Sables-d'Olonne ont eu le nez fin ce lundi après-midi. Ils contrôlent un automobiliste à bord d'une vieille Peugeot 307 après avoir remarqué des pneus lisses. L'homme leur présente par la fenêtre un permis de conduire... mais c'est celui d'une autre personne. Il pensait sans doute berner les policiers, qui voient pourtant bien que ce n'est pas lui sur la photo. Et ils ne sont pas au bout de leur surprise.

Pistolet, tour-de-cou et gants sous le siège

Vérification faite, l'homme n'a pas de permis. Et le permis qu'il leur a présenté appartient à la victime d'un cambriolage subi mi-septembre, à Chavagnes-en-Paillers, à l'autre bout du département. Les policiers procèdent à la fouille du véhicule, et retrouvent trouvent une paire de gants, un tour-de-cou épais, et une arme de poing, un pistolet à grenaille.

Une mineure en fugue comme passagère

Ils s'intéressent ensuite à la voiture. Il s'avère qu'elle appartient à un homme... décédé depuis cinq ans. Et la très jeune femme sur le siège passager ? C'est une mineure en fugue de 16 ans. L'homme a été placé en garde à vue pour être interrogé. Âgé d'une vingtaine d'année, il est déjà connu des services de police. Les policiers tentent maintenant de voir s'il a pu être lié à d'autres cambriolages dans les dernières semaines.