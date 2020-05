Les Sables d'Olonne : un jeune conducteur contrôlé à 165 km/h

Un habitant de Chauché en Vendée a été contrôlé à 165 km/h vendredi après-midi aux Sables d'Olonne, les policiers étaient postés au bord de la voie rapide qui relie La Roche-sur-Yon. Ils ont intercepté l'automobiliste, un jeune homme de 20 ans, en possession d'un permis probatoire qui lui interdit de dépasser la vitesse de 100 km/h sur une voie express. Il roulait bien au-delà de cette limite...

Six points de moins

Face aux explications confuses de l'automobiliste, les motards lui ont confisqué son véhicule et lui ont retiré son permis de conduire. Il ne lui restait plus qu'un seul point et comme il risque d'en perdre six, le jeune homme n'est pas près de retrouver un volant !