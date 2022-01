Les Sables-d'Olonne : un SDF doit être jugé ce mardi pour avoir roué de coups une autre SDF

"Heureusement que cet automobiliste est intervenu, car cela aurait pu être bien plus grave", voilà ce que confie ce lundi la police sablaise. Ce mardi 18 janvier, dans le cadre d'une comparution immédiate, doit être jugé un SDF d'une quarantaine d'années, défavorablement connu des services de police.

28 jours d'ITT

Les faits remontent à jeudi soir, dans un squat de la rue Alcide-Gabaret. Une femme SDF d'une quarantaine d'années y a trouvé refuge et y dort. L'homme, ivre, la réveille et lui demande de partir. Elle refuse et se fait alors rouer de coups : des coups de pied et de poing au niveau du visage. L'intervention de l'automobiliste met fin à cette scène de violence et la femme est alors prise en charge par les secours.

La femme a été hospitalisée. Elle souffre d'une fracture faciale et d'une autre fracture à un poignet. Elle s'est vue prescrire 28 jours d'ITT (interruption totale de travail). "L'homme a reconnu les faits sans pour autant les expliquer", indique la police.

D'ici à son procès ce mardi, l'homme a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon.