Les Sables-d'Olonne : une affaire complexe de violences conjugales

Les Sables-d'Olonne, France

Aux Sables-d'Olonne, la police est intervenue pour une affaire complexe de violences conjugales, ce week end. Elle a été alertée par l'amie d'une jeune femme de 33 ans qui venait de recevoir un SMS : son compagnon était en train de se monter violent envers elle.

La victime est hystérique : elle insulte et repousse les policiers

Quand les policiers arrivent à l'adresse indiquée, rue de l'ancienne préfecture, la victime est hystérique. Elle a visiblement trop bu. Elle les insultes et elle les empêche d'avancer dans l'appartement dont la porte d'entrée est défoncée, ainsi qu'une porte intérieure. Elle a le visage tuméfié et ses vêtements sont recouverts de sang. Ils finissent par interpeller son compagnon, qui a bu lui aussi, et même si elle s'y oppose. Elle est arrêtée elle aussi.

Témoin de toute cette violence, son fils de 12 ans

Tout ça s'est déroulé sous les yeux de son fils à elle, âgé de 12 ans. Dans l'appartement, des objets qui pourraient avoir été volés ont été retrouvés. Et il s'avère que l'homme, âge de 37 ans, est recherché par le tribunal de Nancy pour une précédente affaire de violences.