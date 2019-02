Les Sables-d'Olonne : une aide-ménagère arrêtée pour avoir volé la dame dont elle s'occupait

Vendée, France

Une aide ménagère de 43 ans des Sables-d'Olonne a été arrêtée et placée en garde à vue ce jeudi 28 février, pour avoir volé une personne âgée dont elle s'occupait. En décembre dernier, le fils de l'octogénaire s'est aperçu de mouvements suspects sur les relevés de compte de sa mère. Il a alerté le commissariat de la ville.

Elle utilisait la carte bancaire de sa victime à son insu

L'enquête a permis de découvrir que l'aide ménagère avait subtilisé la carte bancaire de la dame de 83 ans à son insu. Pour des retraits d'argent, l'achat d'un ordinateur, de chaussures et de vêtements, et pour se payer le coiffeur et le restaurant. Le préjudice avoisine les 2.500 euros.

Ce jeudi matin, lors de sa garde à vue, l'aide-ménagère a reconnu les faits. Elle a expliqué qu'elle avait agi en raison de soucis d'argent. Elle comparaîtra prochainement devant le tribunal des Sables d'Olonne.