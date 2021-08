Les Sables d'Olonne : trois policiers blessés par une jeune femme alcoolisée

Une vraie furie : c'est ainsi que les policiers des Sables d'Olonne qualifient la jeune femme qui a été interpellée dans la nuit de samedi à dimanche. Ils ont été appelés vers minuit pour un accident matériel entre un scooter et une voiture. La conductrice du scooter, âgée de 22 ans, était en état d'ébriété, et visiblement très énervée. Elle s'est rebellée contre les policiers et a légèrement blessé trois d'entre eux, qui ont finalement pu la maîtriser et lui passer les menottes.

La jeune femme a été placée en garde à vue, puis libérée. Elle sera convoquée devant le tribunal des Sables en décembre. Elle est déjà connue pour conduite sous l'emprise de l'alcool.