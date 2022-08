Les sages-femmes en grève jusqu'au 15 août à l'hôpital Pasteur de Cherbourg

C'est un peu la douche froide pour les sages-femmes de l'hôpital de Cherbourg. Il y a trois semaines, elles ont appris qu'à la rentrée, en septembre, il y aura 8 départs dans le service maternité.

"C'est une situation déstabilisante, parce qu'il n'y a pas eu d'anticipation. Nous nous mettons en grève, parce que pour l'instant, nous n'avons aucune solution, c'est stressant ", explique Sophie Bernard, sage femme et membre du syndicat, Fédération autonome de la Fonction Publique (FA-FPH).

À la rentrée des suivis mensuels de grossesse supprimés

Ces départs affectent forcément le service, en équipe réduite, certaines consultations vont devoir être supprimées. " Les suivis mensuels pour la grossesse vont diminuer, à partir de septembre-octobre, ce ne sera plus possible de tout assumer ", ajoute Sophie Bernard.

"On a peur pour la sécurité de nos patientes."

Pour Agathe Cauvin, sage femme à l'hôpital et aussi membre de la FA-FPH, les consultations ne vont pas pouvoir être assurées par les sages-femmes libérales ou les gynécologues de ville : " On se pose la question de qui va pouvoir absorber les consultations des grossesses ? Nous, on a peur pour les patientes, pour leur sécurité, pour le suivi de la santé des femmes....".

Une grève des sages-femmes jusqu'au 15 août

Les sages-femmes ont décidé de maintenir la grève jusqu'au 15 août 2022. La grève n'a pas de conséquences sur les accouchements, mais certaines consultations sont supprimées.