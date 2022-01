VIDÉO - Les saisies de drogue en forte augmentation en 2021 au Pays Basque selon le procureur de Bayonne

Le tribunal judiciaire de Bayonne a traité plus de procédures pénales en 2021 par rapport aux années précédentes. Le procureur de la République de Bayonne, Jérôme Bourrier a tiré le bilan ce lundi matin sur France Bleu Pays Basque.

Neuf tonnes de drogue saisies en 2021

Les saisies de drogue ont été importantes au Pays Basque avec neuf tonnes en 2021 contre cinq en 2020 détaille Jérôme Bourrier : "C'est absolument considérable, cela concerne tant l'importation internationale de produits stupéfiants à la frontière espagnole, que le démantèlement de trafics locaux pour lesquels nous avons essayé de mettre un point d'accélération au cours de l'année."

Un constat partagé au niveau national par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, avec selon lui des résultats en 2021 "historiques" qu'il a détaillé au Journal du dimanche : 96 tonnes de cannabis saisies, soit +12 % l'an dernier par rapport à 2020, ou encore 23 tonnes de cocaïne, soit +101%. Le ministre a aussi indiqué que "le nombre de trafiquants mis en cause a augmenté de 21%, celui des usagés interpellés de 37%".

Des dossiers traités plus rapidement selon le parquet

Et les chiffres illustrent la hausse d'activité au tribunal de Bayonne : 20.000 procédures pénales l'an dernier, contre 15.200 en 2020, mais aussi 584 personnes déférées devant le parquet contre 364 en 2020. "Ce n'est pas forcément un lien exact et direct avec une hausse de la délinquance, explique Jérôme Bourrier, puisque la hausse de la délinquance a été mesurée en 2021, environ 4% par rapport à l'an passé, mais ce qui change c'est notre manière de traiter certaines procédures, pour donner plus de rapidité (...). Une justice rapide ne veut pas dire une justice bâclée, et ces voies de procédures comme la comparution immédiate sont des réponses je pense qui correspondent aux attentes de nos concitoyens"

Des dossiers traités plus rapidement notamment concernant les violences faites aux femmes, avec une très forte augmentation des procédures traitées, + 18% en zone police, détaille le procureur : "ça ne signifie pas nécessairement des faits nouveaux en forte augmentation, mais des signalements qui sont spontanés aujourd'hui avec une meilleure prise en charge des victimes, et une plus grande sévérité dans le traitement de ces procédures, qui sont en très grande majorité traitées dans l'immédiateté."