Les Saisies : trois jeunes Belges gravement blessés après un accident de la route

Sur la route qui traverse la station des Saisies en Savoie, ces trois jeunes en voiture ont eu un grave accident de la route, sans qu'aucun autre véhicule ne soit impliqué. Aux environs de 22h30, leur voiture a percuté de plein fouet un rond-point, un choc frontal violent.

Trois jeunes Belges

Appelé sur place, les pompiers découvrent alors les trois jeunes dans un état grave. L'un d'eux est plus gravement blessé que les autres et a été héliporté jusqu'à l'hôpital d'Annecy. Tandis que les deux autres, sont transportés au centre hospitalier d'Albertville dans des véhicules médicalisés.

Ces trois jeunes sont originaires de Belgique et ils ont entre 20 et 21 ans. On n'en sait pas plus sur les circonstances de cet accident pour le moment.