La fonderie SAM manifeste à Paris : "On ne lâche rien et on veut se faire entendre au plus haut"

Quatre bus vont faire le voyage entre Decazeville (Aveyron) et Paris ce mercredi matin. Les salariés de la SAM ont décidé de monter à Paris pour rendre plus visible encore leur colère après la liquidation de leur fonderie il y a 50 jours.