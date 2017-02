Les salariés de Poterie lorraine dans les Vosges veulent se constituer partie civile contre leur ancien patron

Après les révélations du parquet d’Épinal sur des détournements de fonds présumés effectués par René Halphen, l'ex-patron de Poterie lorraine, à Jeanménil dans les Vosges, les anciens ouvriers de l'usine veulent se constituer partie civile.

Le parquet d’Épinal a ouvert une enquête judiciaire pour abus de bien sociaux et présentation de faux comptes qui vise l'ex-patron de Poterie lorraine.Selon les premiers éléments de l'enquête, René Halphen est soupçonné d'avoir détourné 900 000 euros des caisses de l'usine au profit d'autres sociétés lui appartenant. Il aurait également maquillé les comptes annuels.

A Jeanménil, la stupeur a laissé place à la colère. Quand la liquidation judiciaire de Poterie lorraine est prononcée, en mars 2016, quarante-neuf salariés se retrouvent au chômage. Depuis, seulement quelques uns ont retrouvé du travail. Tous les stocks ont été vendus en juillet dernier, lors d'une vente aux enchères.

Avant que René Halphen ne rachète l'usine en 2013, les chiffres d'affaires de Poterie lorraine étaient très bons, s'élevant à plus de cinq millions d'euros en 2014. Et puis en 2013, ils tombent à 4 millions.

"Tout le monde se disait c'est pas possible, il doit faire des choses derrière notre dos. On se mettait dans la tête qu'on avait peut-être pas fait le boulot", commente Phillippe Gaillard. L'ancien délégué du personnel a donc rassemblé ses anciens collègues pour envisager une constitution de partie civile :

"Maintenant on a la preuve que c'est lui qui a fraudé. On serait encore debout sinon. On tournait encore parce que la Poterie avait bonne réputation. Les carnets de commandes étaient remplis et donc automatiquement il y avait l'argent qui rentrait."