Andrézieux-Bouthéon, France

Des salariés de l'usine SNF à Andrézieux - Bouthéon sont en grève ce lundi matin à l'appel de la CGT et de la CFDT. Ils sont une centaine devant l'usine selon les syndicats. Ils réclament une augmentation de salaire et plus de sécurité dans cette usine chimique classée SEVESO. 1200 personnes travaillent sur ce site, c'est l'un des plus gros employeurs du département.