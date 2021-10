Les salariés des Galeries Lafayette de Grenoble en grève contre le passage en franchise

Les salariés des Galeries Lafayette à Grenoble débrayent ce vendredi après-midi contre le passage en franchise de leur magasin. Les négociations sont finies, l'accord avec la SGM, la Société des grands magasins qui reprend les murs, est signé. Les opérations seront finalisées en début d'année, mais les salariés ne renoncent pas. Ils dénoncent le manque de garanties sur leurs droits.

Maria Mihailovic, vendeuse et représentante CGT au magasin grenoblois n'est pas satisfaite par l'accord qu'elle tient entre les mains. "Maintient de l'emploi oui, lit-elle, 24 mois sauf circonstances exceptionnelles. Quand on a demandé des précisions sur ce point-là, personne n'a su nous répondre. C'est inscrit, donc pour moi il n'y a aucune garantie de l'emploi." L'incompréhension règne alors que le magasin de Grenoble est rentable, malgré la crise sanitaire. "Sous couvert du covid-19, ils nous disent qu'ils ont perdu trop d'argent, déplore Maria Mihailovic. Mais en un an c'est impossible de trouver un repreneur, que le juridique soit fait. Ils le savent depuis au moins un an et demi, voire deux ans."

Une fausse excuse pour la représentante CGT. La mise en franchise n'est pas leur seul souci, les conditions de travail sont de plus en plus difficiles selon elle : "Ça se dégrade depuis un an, les clients n'ont pas peur d'insulter les vendeuses. Avant il y avait du respect. Vendredi dernier, une vendeuse s'est fait insulter. Le client a jeté les vêtements en lui disant "toi tu es là pour faire ton travail, tu n'as rien à dire."" Selon Maria Mihailovic, ces agressions verbales sont malheureusement récurrentes. Les vendeuses en seraient victimes une fois par semaine. Les grévistes se retrouvent dès 14 heures ce vendredi 29 octobre, devant les Galeries Lafayette, sans bloquer l'accès aux clients.