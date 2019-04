"Les sans-abri de la Bourse du Travail de Saint-Etienne ont le droit à l'accueil", la mise au point des associations

Saint-Étienne, France

"Les personnes qui se sont vues contraintes de trouver un refuge à la bourse du travail de Saint-Etienne, pour une grande part ne devraient pas relever de ce type de décision", explique l'association qui vient en aide aux réfugiés, la Cimade dans un communiqué ce samedi 6 avril. Ses bénévoles ont pu rencontrer les migrants qui occupent depuis lundi la Bourse du Travail de Saint-Etienne et ont constaté que bon nombre d'entre-eux sont en procédure légale et ont le droit à un hébergement d'urgence.

Une réponse aux autorités

L'association a choisi la voix de presse pour s'adresser à la Préfecture de la Loire, et renouveler sa demande de prise en charge par les autorités des familles qui se réfugient à la Bourse du Travail depuis le début de la semaine. "Bon nombre d'entre-elles sont en cours de procédure de demande d'asile et de ce fait l'Etat français doit leur apporter les conditions matérielles d'accueil, et donc l'hébergement", explique-t-elle dans le communiqué.

"Nous appelons donc les pouvoirs publics à prendre toutes leurs responsabilités au vu de la détresse humaine qui est le fruit de politiques publiques dont elles sont comptables", poursuit l'association avant de conclure : "la France a, à cet égard des obligations et des devoirs envers les personnes étrangères qui lui demandent asile".