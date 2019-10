Un sapeur-pompier de Brest agressé en pleine intervention

Brest, France

L'incident a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi en plein centre-ville de Brest, dans la galerie commerciale de Coat-Ar-Guéven, près du McDonald's. Une équipe de sapeurs-pompiers avait été appelée pour intervenir suite à la chute d'une jeune fille au sol. Un des pompiers procède à l'évacuation de la victime lorsqu'il reçoit un coup de poing, asséné par un jeune mineur.

Le suspect a été identifié. Le SDIS 29 a porté plainte auprès du tribunal ce matin. Le préfet du Finistère, Pascal Lelarge, et la présidente du conseil d'administration du SDIS 29, Nicole Ziegler, "apportent tout leur soutien au sapeur-pompier blessé et à ses collègues et condamnent fermement cet acte de violence inacceptable à l’encontre des services de secours."