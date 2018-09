Début septembre, un sapeur-pompier mourrait en région parisienne, tué par un homme atteint de schizophrénie, à qui il venait porter secours. Le malaise est grandissant chez les pompiers. Le patron des sapeurs-pompiers de Paris a par exemple rédigé un courrier à ses troupes pour dire qu'ils "n'ont pas à être le punching ball d'une violence irrationnelle". En Moselle, le malaise est "effectivement omniprésent dans les casernes", explique le lieutenant-colonel Vallier, patron des pompiers du département, "du fait notamment que les actes d'incivilité ou d'agressivité à l'endroit des sapeurs-pompiers se caractérise par une fréquence qui progresse d'année en année".

Heureusement, on dénombre assez peu d'agressions physiques en Moselle, même si cela arrive. Mais toujours selon le lieutenant-colonel Vallier, il y a de plus en plus "d'agressions verbales. Cette agressivité se traduit directement par l'évolution de notre société, explique-t-il, nous sommes un service qui accompagne la société et donc, nous sommes confrontés aux maux de la société."

Pas de zones particulièrement sensibles en Moselle

Certaines voix parmi les pompiers, en région parisienne notamment, s'élèvent pour demander que les forces de l'ordre accompagnent les pompiers en intervention dans les zones les plus sensibles. "Il n'y a pas de zones particulièrement sensibles dans le département, tempère le directeur du SDIS. Mais là où il y a plus de concentration de population, il y a forcément un peu plus d'agressivité, donc notamment dans les agglomérations, parce que c'est là que nous avons des interventions de type social."