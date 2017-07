Les sapeurs-pompiers du Gard renforcent leur utilisation des réseaux sociaux

Les sapeurs-pompiers du Gard, déjà présents massivement sur la toile, développent leur arsenal de prévention. Le Sdis-30 vient de signer une convention de partenariat avec l'application Qwidam. Le réseau social des urgences qui revendique 80.000 abonnés. De la sécurité de proximité.

Les sapeurs pompiers du Gard signent une convention de partenariat avec l'application Qwidam. Pour leur communication de crise, (incendie, inondation), ils utilisent déjà Facebook, Tweeter, Snapchat ou Instagram. Le Sdis-30 utilise, aussi, le réseau Visov, des associatifs qui lui fait remonter des infos sur le net, (texto, photo ou vidéo), qui leur permet après vérification de mieux cibler leur action sur le terrain.

Qwidam, le réseau social de l'urgence de proximité.

80.000 membres en France et dans le monde. En cas d'événement, chaque membre alerte "sa communauté". Également abonné à Qwidam, le SDIS du Gard, (service departemental d'incendie et de secours), peut ainsi gérer au plus près sa communication en matière de sécurité publique.

Toujours le plus proche du citoyen, une approche plus fine de l'information au public

Qwidam fédère une communauté d'utilisateurs de tous âges attentive à sa sécurité.

