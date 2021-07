Les marins pompiers mobilisés sur des nouveaux départs de feu entre Allauch et Marseille

Soyez très prudents, ce mercredi le risque incendie est très important à cause du mistral dans lesBouches-du-Rhône. Les marins-pompiers sont mobilisés à nouveau sur deux nouveaux départs de feu entre Allauch et le 11e arrondissement de Marseille. Le feu a repris exactement au même endroit que mardi, où sept hectares ont été détruits. Un hélicoptère a déjà effectué trois largages et une trentaine de pompiers sont mobilisés sur place. À 18 heures, le feu était déjà fixé.

Un deuxième départ de feu de végétation a débuté peu avant 18 heures, de l'autre côté, vers Saint-Marcel. Des moyens sont envoyés sur place.