Les sauts à l'élastique ont repris au Viaduc de la Souleuvre

"On regarde droit devant. 5, 4, 3, 2, 1 : go !" Les équipes du Viaduc de la Souleuvre sont là pour encourager, mais aussi rassurer.

La Ferrière-Harang, France

Une commission de sécurité, composée de la Gendarmerie, du Ministère de la jeunesse et des sports et de la DDPP, s'est réunie sur le site du Viaduc de la Souleuvre, ce mardi. " Ils ont nous donné un avis favorable, qu'on a attendu pour nous conforter sur ce qu'on avait déjà décidé. On n'aurait pas ré ouvert si on n'était pas sûrs d'avoir pris les mesures nécessaires pour que cela ne se reproduise pas" explique Christian Ferrier, le directeur du site.

L'activité "saut à l'élastique" a donc repris, ce vendredi. Le directeur du site était le premier à sauter afin de rassurer les clients sur la sécurité. Des clients toujours aussi nombreux, et confiants. Ils étaient une cinquantaine de sauteurs ce dimanche, une semaine jour pour jour après l'incident.

"C'était le premier accident depuis qu'ils existent. On voit que c'est bien sécurisé, je ne vois pas le danger qu'il pourrait y avoir" confie Louis, qui est venu sauter pour la première fois, ce dimanche.

Louis n'a pas hésité une seule seconde avant de s'élancer dans le vide, pour son premier saut à l'élastique. © Radio France - Léa Dubost

Davantage de mesures de sécurité

Après l'incident, rarissime, l'activité avait été interrompue afin de déterminer les causes. De nouvelles mesures de sécurité ont été mises en place depuis, et les analyses continuent.

"C'est toute la partie "avant mise en service" qui a été remise en cause. En l’occurrence, le suivi et la traçabilité du latex, la matière première qui sert à confectionner nos élastiques. Et au niveau du stockage, on contrôlera régulièrement la température de la pièce" explique Killian Boutrois, responsable technique du site.

Depuis 19 ans, c'est la première fois que ce genre d'accident a lieu au Viaduc de la Souleuvre, qui a déjà organisé 270 000 sauts à l'élastique.