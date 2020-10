Les sauveteurs en mer portent secours à 15 migrants au large de Dunkerque

Le navire pétrolier qui a donné l'alerte est resté pour surveiller l'embarcation et la protéger de la houle le temps que les renforts arrivent

Une nouvelle embarcation secourue en mer, ce dimanche 4 octobre 2020, au large de Dunkerque.

La mer était agitée

C'est un navire pétrolier qui donne l'alerte vers 17h30 : un bateau transportant 15 migrants est en difficulté à une quarantaine de kilomètres de la côte. Le pétrolier reste près de l'embarcation jusqu'à l'arrivée des secours, notamment pour la protéger de la houle.

La mer est agitée et les sauveteurs en mer dunkerquois mettront deux heures pour récupérer les naufragés. Ils sont amenés au port de Calais, tous sont sains et saufs. Les migrants ont été pris en charge par la police aux frontières.

Traversée dangereuse

La préfecture maritime rappelle la dangerosité de la traversée de la Manche, "une des zones les plus fréquentées au monde et où les conditions météorologiques sont souvent difficiles (120 jours de vent supérieur ou égal à force 7 en moyenne annuelle par exemple), et donc dangereuse pour la vie humaine !"

Si vous êtes victime ou témoin d’un événement en mer, composez par téléphone le 196 ou par VHF sur le canal 16.