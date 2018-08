Ajaccio, France

Opération de police sur la place du Diamant ce vendredi à Ajaccio. La police municipale, accompagnée de la police nationale, a délogé six sans domicile fixe d'un bosquet où ils logeaient depuis plusieurs semaines. Tous étaient fortement alcoolisés.

Les riverains de la place du Diamant se plaignent de plus en plus de leur présence. Certains sont agressifs, et font leurs besoins en pleine rue.

"D'autres actions seront menées", prévient François Filoni - Capture d'écran Facebook François Filoni

« Ce n’est pas une opération dirigée contre les SDF », explique François Filoni, adjoint à la mairie en charge de la police municipale, «c’est une opération dirigée contre des gens avinés et agressifs qui sont sur la place du Diamant. _Notre volonté c’est de ramener la quiétude_, il y a des familles, il y a des personnes âgées, c’est un lieu de rencontre, c’est le lieu où on vient avec les enfants, où ils peuvent jouer et les gens avinés et agressifs n’y ont pas leur place ».

Retrouver la quiétude

Au cours de l’intervention, un homme a dû être évacué par les pompiers vers l’hôpital. « Heureusement que l’on est intervenu » ajoute François Filoni, « parce que l’un d’entre eux était en overdose »

Un SDF en overdose a dû être évacué vers l'hôpital pendant l'opération de police - Facebook François Filoni

Et l’adjoint au maire de réfuter les critiques à venir : « Ce n’est pas l’Etat policier qui s’installe, c’est l’état de quiétude qui va permettre à nos enfants de retourner sur la place, de jouer, sans avoir des gens avinés qui hurlent ».

Ils n'ont pas leur place sur la place du diamant

Alcool, drogue, violence, la mairie ne veut pas que les choses dégénèrent.

François Filoni, adjoint délégué à la police municipale, "notre volonté est de ramener la quiétude" Copier

« A qui est torse nu, à qui est à moitié déshabillé, ils ont des bouteilles de vodka, de toutes sortes d’alcools, ils commencent à devenir agressifs, même entre eux ils arrivent à se battre, on est déjà intervenu pour mettre fin à une bagarre entre eux. La volonté de la municipalité est claire, ils n’ont pas leur place sur la place du Diamant », conclut François Filoni.