Les SDIS de la Loire et de la Haute-Loire se dotent d'un véhicule de secours commun pour agir plus vite

Les services départementaux d'incendie et de secours de la Loire et de la Haute-Loire mutualisent leurs moyens pour agir plus vite. Un nouveau véhicule de secours vient d'être affecté sur une zone entre Firminy et Monistrol-sur-Loire afin de réduire les délais d'intervention sur ce secteur.

Firminy, France

Jeudi 6 juin, les pompiers de la Loire et de la Haute-Loire ont lancé une expérimentation de mutualisation des moyens : un nouveau véhicule est affecté sur une zone étendue de Firminy à Monistrol-sur-Loire, afin de mieux assurer les interventions qui nécessitent un renfort para-médical. "Le véhicule est dédié, avec du matériel médical à l'intérieur, du personnel issus des deux départements et un déploiement possibles sur les deux secteurs géographiques des deux départements", explique le colonel Alain Mailhé, directeur du SDIS 42.

Avec cette mutualisation, les frontières géographiques et administratives sont cassées. Par exemple, pour un accident du côté de Monistrol-sur-Loire, ce sont d'abord les pompiers altiligériens qui interviennent : "Vous tombez au centre du Puy, où là vous faites l'objet du questionnement classique, et si le dispositif qui est envoyé depuis la Haute-Loire avec une ambulance depuis Monistrol nécessite une équipe para-médicale et si le département de la Haute-Loire n'a pas d'équipe à ce moment-là, du coup on envoie notre dispositif", détaille Alain Mailhé.

Réduire les délais d'intervention

L'objectif de cette alliance entre les deux départements est avant tout d'agir plus rapidement sur cette zone dite "blanches", entre l'Ondaine et l'Yssingelais. "Aujourd'hui tout ce qui est limites départementales, c'est du passé, il faut travailler différemment. Il faut agir plus vite, diminuer les délais d'intervention, parce que c'est ce qui est le plus important, si nos sapeurs-pompiers arrivent immédiatement on gagne 50 à 100% au niveau du patient", complète Marc Boléa, président du SDIS 43. Le véhicule en question reste à la caserne de Firminy et il est déjà en circulation : "Ce véhicule a été mis en service il y a 3-4 jours et il est déjà sorti quatre fois par jour en moyenne. Donc ça prouve l'utilité de se rapprochement", ajoute Marc Boléa.

Il faut agir plus vite, diminuer les délais d'intervention, parce que c'est ce qui est le plus important" - Marc Boléa, président du SDIS 43

Cette organisation commune entre les SDIS de la Loire et de la Haute-Loire est le fruit d'un travail qui a commencé il y a un an. Aucune économie financière n'est envisagée avec cette mutualisation, pour les représentants des départements et des deux SDIS il s'agit avant tout d'améliorer le service pour les Ligériens et les Altiligériens.