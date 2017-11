Les secouristes de l'UNASS Nord de France à la recherche de leur camion volé

Mercredi soir, le camion des sauveteurs de l'UNASS Nord de France a été dérobé à Lesquin. A l'approche de la période hivernale, il est indispensable à l'association qui lance un appel à d'éventuels témoins.

Le vol a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi, sur le parking pourtant sécurisé de l'association à Lesquin, 2 rue de la Poste. Le camion des secouristes de l'UNASS aurait été dérobé entre 20h30 et 5h30. Ce véhicule de 4 tonnes 8 est indispensable à ces sauveteurs, qui commencent à être sollicités, à l'approche de la période hivernale. Il était équipé de moyens de communication, notamment satellite, pour répondre aux appels d'urgence. Il était aussi chargé de matériel de secours et même d'hébergement d'urgence. Une partie du camion est en effet amovible et permet de mettre au chaud des personnes qui auraient besoin de se mettre à l'abri.

"Il est facile à repérer", explique le président de l'association, Georges Lampin, "car il nous avait été donné par les sapeurs pompiers. Il est toujours à leurs couleurs, rouge, et porte le logo de l'UNASS, avec les photots des sauveteurs".

L'UNASS (Union Nationale des Associations de Sauveteurs Secouristes) fait partie des associations agréées par le Ministère de l'Intérieur et la Préfecture du Nord pour répondre aux appels en cas de grand froid notamment. Ses équipes interviennent aussi en cas d'intempéries ou lors de grands rassemblements tels que des concerts ou des rencontres sportives.