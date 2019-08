Les secouristes ont récupéré le corps de Simon Gautier, le randonneur retrouvé mort en Italie

Les autorités italiennes ont annoncé ce lundi matin que les secouristes avaient récupéré le corps de Simon Gautier. Le randonneur français de 27 ans avait été retrouvé mort ce dimanche, après avoir passé neuf jours dans un ravin dans le sud de l'Italie.

Simon Gautier vivait depuis deux à Rome pour écrire une thèse en histoire de l'art. Sportif, il était parti le jeudi 8 août pour plusieurs jours de randonnée en solitaire sur le long des côtes italiennes. Il avait appelé à l'aide le lendemain en expliquant s'être cassé les deux jambes, après être tombé d'une falaise. Malheureusement, il n'avait pas pu dire où il se trouvait et il n'a pas été possible de localiser son téléphone.

Une opération complexe

Des membres des secours alpins ont veillé toute la nuit sur le corps car l'opération pour l'évacuer de cette zone escarpée est délicate. Ce lundi matin à l'aube, les secouristes ont placé le corps sur une civière avant de le faire descendre en rappel sur une petite plage en contrebas.

De là, une vedette des garde-côtes a pu récupérer le corps et l'a emmené à la mi-journée au port de Policastro Bussentino, avant d'être conduit à l'hôpital de Sapri. Là-bas, une autopsie doit être effectuée afin de déterminer en particulier si une mobilisation plus rapide et plus massive des secours aurait pu le sauver.

Un délai d'intervention qui fait polémique

Vendredi 9 août, vers 9h du matin, au lendemain de son départ en randonnée, Simon Gautier avait alerté les secours avec son téléphone portable, et leur avait laissé ce message : "Je suis tombé dans une falaise, j'ai les jambes cassées, aidez-moi, je vois la mer mais je ne sais pas où je suis." Mais les recherches n'ont démarré qu'à la nuit tombée, et un hélicoptère aurait ensuite été dépêché sur place samedi matin, un délai jugé très long par les proches du jeune homme et de nombreux médias italiens. "Il y a eu des erreurs du début à la fin, depuis le moment où la machine des secours s'est mise en marche", ont dénoncé des amis du jeune homme à des médias italiens. "On pouvait faire plus et surtout, les efforts qui ont été faits ces derniers jours auraient dû être faits dès le 9 août".

Samedi, la préfecture de Salerno avait assuré dans un communiqué que tout avait été fait dès l'appel au secours pour localiser le jeune homme et tenter de le retrouver. D'abord peu nombreux, les secours étaient une centaine a œuvrer dimanche avec un hélicoptère et des drones. C'est finalement avec une paire de jumelles qu'un membre des secours alpins a repéré le sac à dos du jeune homme, avant que les spécialistes ne retrouvent son corps.

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a pour sa part remercié dimanche soir les autorités italiennes "qui se sont mobilisées pour le retrouver", tout en exprimant sa "tristesse".