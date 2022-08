Les secours déclenchés en mer "pour rien" suite à de fausses alertes en Manche, cela coûte cher

Le cas s'est encore présenté dimanche 14 août : à Équeurdreville, des passants ont alerté le Cross après avoir trouvé un sac d'affaires sur la plage, sans propriétaire à proximité a priori. Fausse alerte, l'homme était en réalité parti nager, ne trouvant plus ses affaires en sortant de l'eau, il est rentré chez lui où il a été retrouvé le lendemain matin. Le problème, c'est qu'entre temps, d'importants moyens de secours ont été engagés : un hélicoptère et une vedette de la SNSM.

Ce n'est pas la première fois que des moyens de sauvetage sont déployés "pour rien" et les autorités soulignent que ces situations ne sont pas sans conséquence.

Un coût financier très important

"La priorité, c'est la sauvegarde de la vie humaine," rappelle la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord. Alors quand le Cross, le centre d'appel des secours en mer, reçoit le signalement d'une planche, d'une bouée abandonnée en mer ou d'affaires sans propriétaire sur la plage, des moyens de sauvetage sont immédiatement dépêchés sur place pour lever le doute. Cela peut être des moyens nautiques via la SNSM, "composée uniquement de bénévole" rappelle le patron des sauveteurs de la Manche; Jean-Marie Choisy qui souligne que dès l'alerte lancée, "tout l'équipage rallie la station et quitte tout ce qu'il a à faire." Le coût de l'utilisation d'une embarcation de secours varie mais pour Jean-Marie Choisy, c'est environ 500 euros par heure.

Lorsqu'on engage un hélicoptère, les dépenses sont toutes autres. La préfecture maritime ne communique pas de chiffres mais le délégué de la Manche de la SNSM estime que cela frôle les 20 000 euros par heure de vol pour l'hélicoptère Caïman de la marine nationale. La facture peut donc vite grimper pour une intervention "pour rien" peuvent donc être considérables comme dimanche dernier à Équeurdreville où les secours ont été mobilisés toute la nuit.

Des risques aussi pour les autres usagers de la mer

L'autre problème que soulignent les autorités, c'est que ces moyens déployés sur ces interventions ne peuvent pas être mobilisés ailleurs, là où ils seraient réellement nécessaires. Afin d'éviter toute situation ambiguë, la préfecture demande aux usagers de la mer d'appeler impérativement le Cross au 196 s'ils sont contraints d'abandonner un objet en mer comme une voile de kite ou une bouée par exemple. Les secours, prévenus, ne déclencheront pas l'alerte lorsqu'ils retrouveront l'objet en mer. Il faut être vigilent sur les plages également : "ne pas laisser ses affaires sur les plages, prévenir quelqu'un de l'heure à laquelle on rentre et prévenir aussi si on rentre plus tard que prévu," rappelle Jean-Marie Choisy.