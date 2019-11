Les secours déployés après la disparition d'une quinquagénaire de Lempdes

Lempdes, France

Une équipe de plongée, une équipe cynophile et un hélicoptère de la Sécurité Civile sont en alerte depuis hier soir après la disparition de cette quinquagénaire lempdaise.

Les recherches se poursuivent entre Dallet et Pont-du-Château, et plus particulièrement au niveau de la rivière Allier. Cette femme pourrait s'y être jetée.