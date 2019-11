Les secours essaient de sauver un baleineau épuisé au large de Saint-Raphaël

Saint-Raphaël, France

Le baleineau s'est échoué une première fois jeudi à la Pointe des Moines à Saint-Raphaël (Var). Les pompiers du Var et le Cross Med (secours en mer) sont intervenus et ont réussi à l'éloigner des côtes. Quelques heures plus tard, le jeune cétacé s'est malheureusement échoué au même endroit, obligeant les secours à intervenir à nouveau.

À bout de force

Selon le Cross Med, "le baleineau pèse une tonne, mais il est quand même considéré comme maigre. Il a perdu sa mère et il n'a pas été assez sevré. Il est à bout de force, c'est pourquoi les courants le ramènent à chaque fois sur le rivage".

Les secours ne sont guère optimistes sur les chances de survie du cétacé.