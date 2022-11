Les secours mobilisés sur deux gros accidents de la route samedi soir dans l'est de la Somme

Les pompiers de la Somme ont été mobilisés sur deux accidents de la route coup sur coup dans l'est du département.

Deux accidents de la route coup sur coup ont mobilisé les pompiers dans les environs de Péronne ce samedi soir, entre 22h45 et 23h. Le premier est survenu entre trois véhicules sur l'autoroute A1, dans le sens Lille-Paris ; le second, à Sailly-Saillisel, était une collision entre deux voitures.

Sur l'autoroute A1, direction Paris, une collision a eu lieu entre trois voitures à hauteur de Hem-Monacu, à l'ouest de Péronne. Dans le premier véhicule, un jeune homme de 18 ans, dont le pronostic vital est engagé, a été transporté en urgence au CHU d'Amiens. Les quatre autres personnes impliquées, sont une femme de 34 ans et trois hommes de 35, 36 et 49 ans : tous sont plus légèrement blessés. En tout, ce sont 14 pompiers de la Somme qui étaient sur place.

Autre accident à Sailly-Saillisel, au nord de Péronne, un accident est survenu entre deux voitures rue de Bapaume. Dans la première voiture, une femme de 26 ans et un homme ont été légèrement blessés ; un enfant de deux ans, qui se trouvait dans cette voiture, est indemne. Ils ont été transportés au CHU de Saint-Quentin pour des contrôles. Dans la seconde voiture, une femme a été désincarcérée et transportée au CHU d'Amiens. Une importante mobilisation des secours sur cet accident, avec une vingtaine de pompiers venus de la Somme et de l'Aisne, mais aussi le SAMU du Pas-de-Calais.