Les secours viennent en aide aux passagers de deux embarcations en Loire-Atlantique

Les pompiers sont intervenus à deux reprises, ce dimanche en début de soirée, pour venir en aide aux passagers de deux embarcations qui se sont retrouvés en difficultés à Mesquer et Piriac-sur-Mer.

Un voilier et un dériveur

À Masquer, tout au nord de la Loire-Atlantique, ce sont les trois passagers d'un voilier qui ont eu besoin d'aide, un peu avant 19h. Les secours sont allés les chercher au niveau de la pointe de Merquel. Ils ont pu les ramener, avec leur bateau, jusqu'au mouillage de Merquel.

"Mis en sécurité"

Une heure plus tard, ils sont intervenus juste un peu plus au sud, à Piriac-sur-Mer. Là, ce sont les deux passagers d'un dériveur qui se sont retrouvés en difficulté. Eux aussi ont été secourus et "mis en sécurité", indiquent les pompiers.