Les sentinelles du pollen veillent en Lorraine

Vous aussi, devenez sentinelles du pollen ! Une centaine de botanistes amateurs et professionnels appartiennent à ce dispositif. Il permet d'informer et de géolocaliser en temps réel l'arrivée des pollens en Lorraine. Les personnes allergiques peuvent ainsi anticiper et se soigner plus efficacement.

La pollinisation des graminées arrive ! Vous pouvez, en observant les différentes étapes de floraison de vos plantes, devenir sentinelle de Pollin'air. Ce dispositif, créé il y a huit mois en Lorraine, est inédit en France. Grâce à une carte interactive sur Internet et des "alertes infos", les personnes allergiques sont tout de suite informées de l'arrivée des pollens près de chez elles.

Comment s'y prendre ?

Déjà une centaine de botanistes amateurs ou professionnels font partie du réseau. L'inscription doit s'effectuer sur le site web de Pollin'air. Marielle Grégory, coordinatrice du projet, explique comment rejoindre le dispositif :

A chaque inscription nous envoyons un guide des sentinelles. Il regroupe toutes les informations pour réaliser les observations.

Une fois la personne inscrite, il lui suffit de se rendre sur le site trois fois pour indiquer les stades de floraison, pollinisation et fin d'émission du pollen.

Comment vérifier la pollinisation de vos plantes ? Marielle Grégory vous montre la procédure :

Un outil de prévention

L'outil est très apprécié dans le milieu médical. "C'était une demande des professionnels de santé", précise la botaniste. "Cela leur permet de donner à leurs patients des informations en temps réel ".

Maxime Hosotte, allergologue à la Polyclinique Gentilly à Nancy, consulte Pollin'air régulièrement. "Cela nous oriente pour les bilans médicaux. Les patients peuvent anticiper et se traiter en amont" :

La création d'un tel dispositif montre que le problème des allergies prend de plus en plus d'ampleur. Maxime Hosotte n'hésite d'ailleurs pas à parler d'"épidémie" :

Il y a des allergies qui se développent qu'on ne voyait pas avant. On commence à voir des enfants qui font des réactions très sévères.

"Si on se projette dans une trentaine d'années, plus de la moitié de la population européenne sera allergique", conclut ce médecin.