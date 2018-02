Nancy, France

La sécurité au quotidien : c'est l'une des priorités des services de l'Etat en Meurthe-et-Moselle. En particulier la lutte contre les trafics de stupéfiants au Haut-du-Lièvre à Nancy. Lors de son bilan de la délinquance en 2017 vendredi 2 février, le préfet Eric Freysselinard a qualifié ces trafics d'"insécurité insupportable" pour les habitants du quartier. L'an dernier, il y a eu 51 interpellations au Haut-du-Lièvre en lien avec la lutte contre les trafics de drogue et 60 opérations de sécurisation de la police.

"Ces trafics se développent dans les cages d'escalier et conduisent même les dealers à s'emparer de logements vides, voire extorquer auprès d'une population souvent fragile d'autres appartements pour leur commerce illicite", constate Nicolas Jolibois, Directeur départemental de la sécurité publique. "On est dans une véritable bataille qui est engagée depuis plus d'un an. Il n'y a pas une semaine sans qu'on intervienne pour sécuriser les cages d'escalier. Des policiers sont parfois blessés, malmenés mais force est toujours restée à la loi. Je crois que nous faisons aujourd'hui amplement partie du décor du Haut-du-Lièvre."

Par ailleurs, le groupement de gendarmerie a démantelé 17 trafics de stupéfiants l'an dernier notamment dans les secteurs de Frouard, Dieulouard, Neuves-Maisons, Pagny-sur-Moselle, Liverdun, Blainville-sur-l'Eau, Lexy, Longuyon ou encore Audun-le-Roman. Plus de 15 kg d'héroïne, 11 kg de cocaïne et près de 3 tonnes de cannabis ont été saisis dans tout le département de Meurthe-et-Moselle, de même que 32 armes et plus de 3M€ d'avoirs criminels, liés aux trafics de stupéfiants.