Les six migrants morts dans le naufrage du 12 août au large du Pas-de-Calais ont été identifiés

Préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord

Les six migrants décédés lors du naufrage de leur embarcation le 12 août au large du Pas-de-Calais ont été identifiés, selon une information de l'AFP ce vendredi 1er septembre. Une source judiciaire a indiqué à l'Agence France Presse qu'il s'agit de six hommes, âgés de 21 à 34 ans.

Six hommes âgés de 21 à 34 ans sont décédés

Ces six afghans ont tenté de rallier l'Angleterre à bord d'un bateau de fortune. Selon les premiers éléments des investigations menée par la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco) sous la supervision de deux juges d'instruction parisiens, leur embarcation a subi "une avarie moteur". Le parquet de Paris avait précisé que le canot s'était "déchiré en mer", avec des passagers "pour la plupart" dépourvus de gilets de sauvetage.

C'est un navire de commerce qui a donné l'alerte vers 4H20 du matin, il avait alors contacté le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) Gris Nez. De nombreux navires s'étaient rendus sur zone. Un hélicoptère et un avion de surveillance maritime, entre autres, avaient également été mobilisés. Trente-huit personnes avaient pu être secourues dans les eaux françaises et vingt-trois dans les eaux britanniques.

Après ce naufrage mortel, quatre personnes avaient été mises en examen en France quelques jours après le drame pour homicides et blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, aide au séjour irrégulier en bande organisée et association de malfaiteurs. Ces quatre personnes ont été incarcérées.

Ce naufrage est le plus meurtrier depuis celui survenu en novembre 2021, quand au moins 27 migrants avaient péri dans le détroit du Pas-de-Calais.