Les soldes, bouffée d'air des commerçants dans un climat social tendu

Ils ont beau être concurrencés par les ventes privées, les soldes restent un moment clé pour les commerçants du centre-ville brestois. Ils sont d'autant plus attendus cette année, après des mois de tensions sociales, entre mouvement des gilets jaunes et mobilisation contre la réforme des retraites.

Brest, France

À peine les soldes démarrés, les premiers clients sont déjà là. De quoi réjouir Sabrina, responsable du magasin Ikks Junior, rue de Siam à Brest. "J'ai ouvert un peu plus tôt, il y a eu des appels et des visites dès l'ouverture", explique-t-elle.

Des cortèges calmes sans grosse incidence

Dans cette boutique, les manifestations qui ont rythmé les dernières semaines n'ont pas eu de gros impact sur la fréquentation des clients. "Ça perturbe un peu le fonctionnement du tramway donc les usagers sont un peu bousculés dans leurs habitudes, mais ça dure une heure ! Et il y a parfois des raisons de se mobiliser qui sont importantes", glisse-t-elle.

Certains ont quand même évité le centre-ville les jours de grande mobilisation à l'appel des syndicats, constate Chloé Stervinou, gérante de la boutique Louise. "Et le moral n'est pas au rendez-vous pour les achats, même si les manifestations ramènent du monde devant nos commerces, estime-t-elle. Le _climat social ambiant est compliqué depuis l'an dernier_, donc on doit s'adapter et ne pas avoir trop d'attentes." Elle juge cependant que la situation à Brest reste "correcte par rapport à Rennes ou Nantes car il n'y a pas de débordements lors des manifestations chez nous."

Décembre plombé par la grève SNCF

Pour elle, c'est surtout la grève à la SNCF qui a provoqué l'absence de clients en décembre. "Ça a été pire qu'au moment des gilets jaunes car il n'y avait plus de trains voire d'avions, explique Chloé Stervinou. Tous les clients qu'on attendait, qui rentrent d'habitude sur Brest pour les fêtes, ont renoncé ou sont arrivés à la dernière minute en ayant déjà fait leurs achats de Noël."

Certaines boutiques comme Un jours ailleurs ont réussi à s'en sortir. "La semaine de Noël, on a eu des gens de passage qui ont fait leurs achats chez nous, indique la responsable Solène Nihouarn. On _attend aussi plus de monde avec les soldes, notamment après les nouvelles démarques_".