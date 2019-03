Les sols sont très secs dans les Alpes-Maritimes

A cause du manque d'eau cet hiver dans les Alpes-Maritimes, le risque d'incendie est important.

Suite au manque de pluie dans les Alpes-Maritimes, les fôrets et les sols sont secs.

Alpes-Maritimes, France

Depuis cet automne, il a très peu plu. Résultat, les sols et les végétaux sont très secs dans les Alpes-Maritimes. Le risque d'incendie est élevé explique Serge Castel, chef de service de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer. Depuis le 1er janvier 2019, les sapeurs-pompiers azuréens ont relevé 17 départs de feu dont un incendie très important fin janvier. A Tourettes-sur-Loup, un incendie a ravagé une centaine d'hectares de forêt. Suite à ce feu, le préfet des Alpes-Maritimes a pris un arrêté le 13 février pour interdire l'écobuage des agriculteurs et des particuliers.

Interdiction d'incinération de végétaux coupés et sur pied.

Interdiction de jeter des objets en ignition (mégots de cigarettes…).

Interdiction de porter ou allumer du feu.

Interdiction de fumer à l’intérieur des bois, forets, landes, maquis, garrigues et sur les voies traversant ces espaces.

Interdiction d’allumer des feux de cuisson sauf autorisation du maire.

Interdiction de tirer des feux d’artifice par vent supérieur à 20km/h et/ou épisode de pollution de l’air

Un incendie a aussi détruit cette semaine une douzaine d'hectares à Lantosque.