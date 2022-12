Les Sorinières : un conducteur de 18 ans entre la vie et la mort après un choc frontal

L'accident s'est produit en fin de journée ce mercredi 28 décembre, vers 19h15. Deux voitures se sont percutées sur la route départementale 117-178 à la sortie de la commune des Sorinières, dans le sens Nantes-Machecoul. Une vingtaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisées. À leur arrivée, ils ont du désincarcérer les deux conducteurs prisonniers des carcasses de leurs véhicules.

Pronostic vital engagé pour un jeune de 18 ans

Dans une première voiture**, un jeune conducteur de 18 ans a été hospitalisé au CHU de Nantes dans un état très grave, son pronostic vital étant engagé**. Dans l'autre véhicule, une femme de 40 ans au volant, et une adolescente de 12 ans, passagère à l'arrière, ont été plus légèrement touchées et admises aux "Nouvelles Cliniques Nantes Confluent".

Un "sur-accident" s'est produit quelques minutes plus tard : cette fois il n'y a eu que de la tôle froissée. La conductrice de 20 ans a pu repartir par ses propres moyens.