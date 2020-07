Les sous-traitants d'Airbus appelés à "tenir le coup", mais ça ne sera pas facile

Autour de Toulouse, les sous-traitants savent qu'ils vont subir de plein fouet les 15.000 suppressions de postes annoncées chez l'avionneur. L'activité se réduit, et ils doivent s'adapter. Tout comme ils devront le faire rapidement quand elle repartira.

L' inquiétude est grande dans la région toulousaine depuis l'annonce par Airbus de la suppression de 15.000 postes dans le monde, dont 5.000 en France. On devrait d'ailleurs savoir ce jeudi quels seront les sites concernés, et à quel point Toulouse sera touchée.

Mais derrière Airbus, ce sont tous les sous-traitants aéronautiques qui s'apprêtent à souffrir, plus ou moins. Les bureaux d'études, notamment, et puis surtout les fournisseurs de pièces détachées. Un fabricant de rivets, par exemple, sait bien que moins d'avions fabriqués, c'est moins de rivets à poser, et donc moins de commandés. Dans cette entreprise, un plan social est certainement à craindre.

Tenez le coup !

En fait c'est tout l'écosystème qui doit trouver un nouvel équilibre. Mais si Airbus a moins besoin des sous-traitants aujourd'hui, il en aura certainement plus besoin demain quand le ciel sera dégagé.

Trouver le bon équilibre

Le Directeur des ressources humaines d'Airbus, Thierry Baril, appelle d'ailleurs les PME à résister : "Complètement ! On leur dit : 'Tenez le coup, entraidons-nous, travaillons ensemble sur un certain nombre de projets'. Nous souhaitons conserver une part de sous-traitance active sur des compétences que nous ne possédons pas suffisamment, mais tout en ayant quand même réduit le volume. Mais il faut trouver la bonne balance qui permette aussi de sauver des entreprises, car on a tout intérêt à ce que notre filière reste une filière forte".

Il ne faut pas oublier les petits sous-traitants qu'on ne voit pas

Appel entendu par Samuel Cette, le président de la CPME Occitanie. Mais pour certains petites et moyennes entreprises, il sera difficile de tenir : "C'est facile à dire, mais j'ai confiance. Une entreprise comme Airbus a tout intérêt à vouloir que son écosystème se maintienne. Mais à nous maintenant de rappeler qu'il ne faut pas oublier les petits sous-traitants qu'on ne voit pas, les "sans-dents" de la sous-traitance. Ca, par contre, c'est plus un sujet d'inquiétude."

Aujourd'hui 80% d'un avion Airbus est fabriqué par la sous-traitance.