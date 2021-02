Les squatteurs de la maison de Roland quittent les lieux sans violence, "la fin d'un cauchemar" dit sa fille

Surprise ce jeudi en fin de journée, la vingtaine de squatteurs qui occupaient la maison de l'octogénaire Roland avenue de Fronton à Toulouse depuis plus de six mois a quitté les lieux.

Dans le calme et sans l'usage de la force. Il est aux environs de 18h ce jeudi quand la vingtaine de squatteurs qui occupaient la maison de l'octogénaire Roland avenue de Fronton à Toulouse depuis plus de six mois a quitté les lieux.

"On fait un siège, maintenant Roland peut rentrer chez lui"

Après plusieurs jours de tensions, les soutiens du propriétaire affirment s'être posés en négociateurs. Bilal fait partie de ce groupe de jeunes qui ne connaissent pas Roland mais qui se disent touchés par sa mésaventure, il témoigne : "J'ai participé aux négociations avec mes amis et mes voisins et on a fait en sorte qu'ils quittent la maison sans violence, et maintenant Roland peut rentrer chez lui. Je ne connais pas Roland. On est chez nous, on paye nos loyers, ces gens-là ne peuvent pas sortir en paix, c'est normal qu'ils quittent les lieux, ils ont peur de nous croiser aux centres commerciaux, à la pharmacie, au tabac, ils ont plus de vie. Vous voulez qu'il restent là sans sortir de chez eux ? C'est pas possible, on a fait un siège."

Jordan fait partie du groupe des négociateurs. Il se dit touché par ce qui arrive à Roland : " Il a une histoire ce monsieur, il a 88 ans il a envie de rejoindre sa femme en EHPAD, c'est normal je viens de Colomiers pour lui donner mon soutien. La loi est avec les squatteurs, il n'y avait que nous qui pouvions l'aider, ça a marché et sans violence."

Emotion et soulagement pour la fille de Roland

La fille de Roland, est venue dans la soirée sur place devant la maison vidée de ses occupants indésirables. Diane (prénom d'emprunt) a les larmes aux yeux. Très émue elle remercie les soutiens de son père :

Je suis soulagée et bouleversée par tant de solidarité. C'est admirable, inespéré, la fin d'un cauchemar - Diane, la fille de Roland

Policiers et soutiens de Roland avenue de Fronton une poignée d'heures après le départ des squatteurs. La maison de Roland est à droite dans le renfoncement. © Radio France - Pascale Danyel