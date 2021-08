Les "stars" au camping pour ambiancer l'été dans le Gers

Tout l'été, la franchise "Camping Paradis" fait venir des personnalités sur ses sites. C'est notamment le cas à celui de Mirande dans le Gers où se succèdent Franky Vincent, chanteurs et chanteuses d'émissions télé, pour le plus grand bonheur des vacanciers.

Entre les soirées télé et les soirées camping, il n'y a parfois qu'un pas. C'est notamment le cas au "Camping Paradis Île du Pont" à Mirande dans le Gers. Tout cet été, des personnalités s'y succèdent. Au programme, la venue de Franky Vincent, Alex Dana des L5, Hobbs de The Voice, ou encore Loïc de Koh Lanta, en tout 6 personnalités prévues pour ambiancer les soirées du jeudi soir.

Autographes, selfies, échanges

L'objectif est de se démarquer des autres établissements mais aussi de proposer des souvenirs aux vacanciers. "C'est vrai que ça fait bizarre", reconnait Noémie. L'adolescente de 14 ans, vacancière au camping, filme avec son téléphone l'intervention du chanteur Hobbs sur la scène du "Camping Paradis". "Souvent les stars, on ne les voit qu'à la télé, mais là, de les voir en vrai, en train de chanter, c'est incroyable", ajoute Noémie.

Et faire venir des stars au camping, c'est un peu faire venir des stars à la maison. L'ambiance se veut conviviale : autographes, selfies, échanges. Les vacanciers en profitent et les personnalités jouent le jeu. "Franky Vincent a eu plein de promesses de jeunes femmes pour aller zouker dans les mobil-homes. Alex Dana a eu plein de propositions pour aller boire un verre. C'est vrai que ça donne un côté accessible, même VIP, de voir toutes ces stars passer", explique Anne-Sophie Carrière, l'une des deux responsables du camping.

Des personnalités plus proches de leur public

Les "stars" également apprécient. "Au début, je dois avouer que les campings, je n'étais pas très chaud, raconte le chanteur Hobbs venu se produire sur la scène du Camping Paradis de Mirande. J'avais plein de clichés. Mais ici, c'est classe. J'ai une scène, un bon micro. Et c'est plus libérateur de chanter dans un camping. Je n'ai pas de caméra sur moi. Je fais ce que je veux. Si je veux chanter une chanson de plus, je peux. Je suis vraiment avec le public. On danse tous ensemble".

L'objectif pour ces "stars" est aussi de retrouver un public ou de se faire un public quand elles sont en début de carrière. Hobbs enchaine par exemple les dates dans les campings tout l'été avec quatre ou cinq représentations par semaine.