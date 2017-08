Les Stéphanois rendent un dernier hommage à l'ancien maire Michel Durafour

Environ 500 personnes ont assisté ce mardi matin aux obsèques de Michel Durafour, l'ancien maire de Saint-Étienne mort jeudi dernier à l'age de 97 ans.

"Je t'aime, papa", les mots simples de la fille de Michel Durafour étaient particulièrement émouvants ce mardi matin en la cathédrale Saint-Charles, lors des obsèques de l'ancien maire de Saint-Étienne, mort jeudi dernier à l'âge de 97 ans. Ses souvenirs et l'hommage de son frère témoignant de l'homme qu'il a aussi su être avec ses proches.

Un peu plus tôt dans la cérémonie, Gaël Perdriau a souligné sur "l'empreinte indélébile" que son prédécesseur a laissée dans Saint-Étienne et les choix "visionnaires", de celui qui administra la ville de 1965 à 1977, insistant sur ses choix politiques : "L'engagement, la pondération et la conviction furent les maitres-mots d'un grand homme (...), il a su nous montrer un chemin que peu ont le courage d'emprunter".

"Michel Durafour laisse un vide immense. L'engagement, la pondération, la conviction furent les maîtres mots de ce grand homme" G. Perdriau pic.twitter.com/1kZmVSqM2Q — FBleu StÉtienneLoire (@bleustetienne) August 1, 2017

Le préfet de la Loire a lui exprimé la "gratitude de l'État", formant le vœu que son exemple suscite des engagements comme ce fut le cas pour Michel Durafour sur les traces de son père, Antoine, inspiré également par son parrain, Aristide Briand.

Roland Romeyer le pdt de l'ASSE aux obsèques de Michel #Durafour, l'ancien maire de #StEtienne. Environ 700 personnes y assistent. #ASSEpic.twitter.com/V5r70hOiJG — FBleu StÉtienneLoire (@bleustetienne) August 1, 2017

Environ 500 personnes ont assisté à cette cérémonie très simple alors que l'édifice peut accueillir 900 fidèles. Sur le parvis, des Stéphanois ont attendu la sortie du cercueil, pensant que ces obsèques n'étaient pas ouvertes à tous. Michel Durafour devait ensuite être inhumé au cimetière du Crêt de Roch au côté de son père, mort en 1932.