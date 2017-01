Les supporters de Chelsea jugés ce mardi à Paris pour l'agression raciste du métro

Les quatre supporters du club de foot de Chelsea, qui avaient empêché un homme noir de monter dans le métro parisien en février 2015, doivent être jugés ce mardi à Paris. La vidéo, filmée, juste avant le match de Ligue des Champions PSG-Chelsea, avait fait le tour du monde.

Quatre supporters britanniques sont jugés par le tribunal correctionnel de Paris, ce mardi 3 janvier, pour l’agression raciste commise dans le métro en février 2015. Ils sont poursuivis pour violences racistes. Le 17 février 2015, ces supporters de Chelsea avaient empêché un jeune homme noir de monter dans la même rame de métro qu'eux, juste avant le match de Ligue des Champions de football entre le PSG et Chelsea.

Souleymane, 33 ans, un père de famille Franco-Mauritanien qui vit dans le Val d'Oise, s'était vu empêché d'accéder à sa rame de métro à la station Richelieu-Drouot. "Nous sommes racistes ! Nous sommes racistes ! Et on aime ça !" avaient chanté des supporters du club de football anglais de Chelsea, sur la vidéo qui avait fait le tour du monde.

La scène avait provoqué un tollé outre-Manche, le Chelsea Football Club avait dû condamner l'incident. L'enquête menée conjointement par les polices françaises et britanniques a donc permis d'identifier plusieurs hommes. Le parquet de Paris en a poursuivi quatre, qui doivent être jugés pour violences volontaires à caractère raciste, commises en réunion, et ayant entraîné une incapacité temporaire de travail. On ignore si les prévenus seront présents à l'audience, ou représentés. Ils risquent en théorie jusqu'à 5 ans de prison et 75.000€ d'amende. Tous ont déjà été punis par la justice anglaise : avec 3 à 5 ans d'interdiction de stade.