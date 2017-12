Saint-Étienne, France

La fin du match entre l'ASSE et Monaco (0-4) vendredi dernier fut houleuse. Près de 200 supporters des Verts ont tenté de forcer l'entrée principale du stade Geoffroy-Guichard. Ils se sont opposés aux forces de l'ordre, une action "préméditée" selon le préfet de la Loire, Evence Richard, car les ultras ont lancé des fumigènes et des bombes agricoles sur les forces de l'ordre. Dans ces affrontements, cinq policiers ont été blessés ainsi que dix stadiers.

Aucun dialogue en vue

Le procureur adjoint de Saint-Etienne, Marco Scuccimarra, insiste sur la volonté de retrouver les auteurs de ces débordements. _"_Une personne a été interpellée et déférée samedi au parquet pour violence aggravée. Elle a l'interdiction de se rendre au stade et sera jugée en avril prochain." Le but est maintenant de vérifier les images de surveillance du stade et de la ville "Les ultras sont venus cagoulés dans le but de ne pas être reconnus. Ça sera difficile mais nous ferons tout ce qui est possible pour les retrouver."

Certains affrontements ont commencé avant le match. Des supporters ultras munis de billets ont voulu rentrer dans la tribune Henri-Point. Ils y ont déployé une banderole "Direction démission" : "Les banderoles ne sont pas autorisées dans le stade. Il y a une tolérance de la part du club s'il n'a rien à redire sur le contenu. Il y a une obligation : pas de message haineux ou à caractère raciste." Cela ne semble pourtant pas le cas de la banderole "Direction démission", mais Evence Richard a encore en tête le souvenir du derby, et du tifo "La Haine" déployé par le kop sud. La préfecture souhaite-t-elle dialoguer avec les ultras pour trouver une solution ? "J'ai le sentiment qu'on n'habite pas la même planète", s'exclame Evence Richard. "Ils ne comprennent pas la position de l'Etat et je ne suis pas certain qu'un dialogue rapproche les positions."

Le communiqué des ultras stéphanois

Dans un communiqué commun, Magic Fans et Green Angels ont donné leur version de ce qu'il s'est passé vendredi soir au stade Geoffroy Guichard