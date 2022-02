Les supporters de l'AS Nancy poussent un coup de gueule dans la rue contre les dirigeants du club

Plus de 500 supporters du club de football de Nancy se sont réunis sous la même bannière pour un manifestation ce samedi après-midi. Ils attendent des réponses de la part des dirigeants, et proposent des solutions pour sortir le club, lanterne rouge de Ligue 2, du marasme sportif.

Ce samedi après-midi entre le quai Sainte-Catherine et le stade Marcel-Picot, c'est un homme, le président Gauthier Ganaye qui cristallise la colère des supporters de l'AS Nancy. Ils étaient plus de 500 à manifester, tous clubs de fans confondus, pour demander des comptes à leurs dirigeants. L'équipe nancéenne est en très mauvaise posture, 20e et dernière du classement de Ligue 2 après la récente humiliation 6-1 face au rival, Valenciennes.

"Le Ganaye, c'est un rigolo ! C'est des crapules, des escrocs. Les dirigeants n'en n'ont rien à foutre du football. Il faut que ces gens-là dégagent. Je vais voir les matchs depuis 1974. Je n'ai jamais vu ça à Nancy", lâche Philippe. Ecœuré, ce fidèle supporter en vient même à espérer une relégation en Nationale. Pour mieux rebondir.

"J'ai envie de m'adresser au président, pour qu'il nous explique son véritable projet et le budget qu'il est prêt à mettre dans le club", s'exclame Timothée, qui rappelle avec amertume le passé glorieux de son club de cœur, vainqueur de la coupe de la Ligue en 2006.

La vingtaine à peine, Antoine se souvient mal de cet âge d'or. Mais entend bien faire entendre sa voix pour en vivre un nouveau, le plus rapidement possible. "Je voudrais que le président soit plus présent. Nos parents ont tous connus des belles époques comme des sombres époques. Nous depuis qu'on est là on ne connaît que des moments durs. Depuis la descente en Ligue 1 c'est particulièrement dur".

Selon l'avis général, et de l'aveu même de Gauthier Ganaye, le siège qui lui est réservé dans les tribunes de Marcel-Picot est souvent bien vide. C'est le premier chantier, estime David Costanza, le porte-parole du club de supporters Saturday FC. "Quand on voit qu'un président n'est pas là après une claque monumentale à Valenciennes, ça débloque ! Si il ne peut pas être là par rapport à son problème professionnel, qu'il mette un vrai directeur général administratif qui connaît l'histoire du club et la Ligue 2. Si on avait un mec comme ça, on n'en serait pas là aujourd'hui".

Soutien d'anciens joueurs

Les leaders des groupes de supporters ont une liste de noms en tête, qu'ils refusent de dévoiler. De nombreux anciens joueurs ont apporté leur soutien au combat des fans. A défaut d'être présents physiquement dans le cortège, ils l'étaient par la voix. Les messages vocaux de David Vairelles et de Joffrey sont diffusés dans les haut-parleurs au fil de la manifestation.

Les associations de supporters, unies - c'est une première depuis la naissance du club en 1910 - entendent bien faire passer leur message auprès des dirigeants du club, et de l'actionnaire New City Group. Rendue publique plus tôt cette semaine, la liste de leurs demandes a été transmise directement à la direction à l'issue de la manifestation.