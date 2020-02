Les supporters de l'OM interdits d'entrer au stade à Saint-Etienne!

Saint-Étienne, France

La gorge et le nez qui piquent. Les yeux qui pleurent. Les gaz lacrymogènes ont touché la grand majorité des supporters et des joueurs présents dans le Chaudron ce mercredi soir. Les forces de l'ordre les ont utilisé

pour ramener le calme entre supporters, à l'extérieur du stade. Des circonstances qui ont amené la LFP à retarder de 15 minutes le coup d'envoi. On est à une bonne heure du match que les premières échauffourées éclatent. Les marseillais seraient tombés dans un traquenard à lire le communiqué officiel rédigé par l'OM dans la soirée.

Selon l'OM, les forces de l'ordre ont utilisé "des gaz lacrymogènes, un canon à eau mais aussi visiblement des flashes ball."

"Leurs cars ont été la cible d’individus cagoulés qui les ont violemment attaqués à quelques centaines de mètres du stade" écrit le club dans un communiqué. "Les cars ont subi des dégradations importantes selon l’OM qui explique qu’une fois sur le parking stade, ses supporters ont été confinés et ont subis des jets d’objets multiples de la part des supporters stéphanois. Le club phocéen parle aussi de réactions particulièrement violentes des forces de l’ordre qui ont utilisé des _gaz lacrymogènes, un canon à eau mais aussi visiblement des flash-ball._"

L'OM défend ses supporters Copier

Rongier: la victoire est pour eux

Des fans qui n’ont pas pu assister au match et qui ont dû regagner Marseille durant la première période. Au courant, les joueurs de l’OM leur dédient ce précieux et logique succès dans la Loire. "On est tous attristé par la situation. Quand on a senti les lacrymos à l'échauffement, on ne savait pas ce qu'il se passait assure Valentin Rongier. C'est seulement quand on ne les as pas vus dans le parcage l'on a compris. On est tous très déçus car on a besoin d'eux. La victoire est pour eux."

Mandanda: ""Je ne connais pas les circonstances exactes mais ils méritent plus de respect et de participer au match" Copier

Mandanda: "Ils méritent plus de respect"

Steve Mandanda embraie: _"_Je ne connais pas les circonstances exactes mais ils méritent plus de respect et de participer au match dixit le capitaine olympien. Ils viennent en nombre pour supporter leur équipe. Ce n'est pas normal que cela se passe de cette façon. Cela doit être réglé beaucoup mieux que ça. Je ne suis pas énervé, mais je regrette que cela se passe ainsi. Le foot, c'est une fête. On a des supporters extraordinaires qui méritent de participer à un tel évènement surtout quand il y a une victoire comme ce soir (mercredi). Et cette victoire on leur dédie car ils la méritent."

Dans son communiqué, l’OM explique "que, dans l’attente de sa connaitre les circonstances précises de ces incidents, ses supporters sont doublement victimes : d’une part de l’aveugle brutalité de certains prétendus supporters adverses et d’autre part du droit de vivre leur passion pour l’OM, ce que le club ne peut cautionner."