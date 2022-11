Les supporters du FC Metz privés de match samedi au Paris FC

Grosse déception, grosse frustration des supporters du FC Metz qui avaient le projet d’assister au match de ce samedi au stade Charléty face au Paris FC. Un arrêté préfectoral leur interdit d’organiser un déplacement et d’afficher leurs couleurs.

Le préfet de police de Paris se justifie ainsi : "il y a un contentieux historique entre le FC Metz et le PFC", mais surtout les autorités redoutent "la présence plus que probable de supporters à risque du PSG avec pour seul dessin de s'en prendre physiquement aux Messins".

L’arrêté préfectoral rappelle qu’en 2018, "des ultras du PSG et de la Horda Frenetik avaient noué des contacts pour organiser un combat. Seule la présence de la police les avaient fait reculer". Et plus récemment, "le 22 septembre 2021, il y avait eu des incidents à Metz avec des ultras du PSG".

Peur de quelques centaines de Messins alors que Paris accueillera les JO 2024

De nombreux supporters des Grenats déplorent cette décision, d’autant que ce sera le dernier match de championnat de Ligue 2 avant la longue trêve pour cause de Mondial. Sans compter le match de coupe de France le 20 novembre à Epinal, il faudra patienter jusqu’au 26 décembre pour revoir les footballeurs messins.

Et parmi les nombreuses réactions vues sur les réseaux sociaux, beaucoup ne comprennent pas pourquoi les autorités privent de match quelques centaines de supporters messins alors que la capitale sera inondée de visiteurs dans deux ans pour les jeux olympiques de Paris 2024.

Cette rencontre de la 15e journée de Ligue entre le Paris FC et le FC Metz sera à vivre en intégralité sur France Bleu Lorraine ce samedi 12 novembre, Thomas Lavaud vous donne rendez-vous dès 18h30 pour l'échauffement et le coup d'envoi sera donné à 19 heures.