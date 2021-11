Les supporters du Nîmes Olympique interdits de déplacement à Aubagne pour le match de coupe de France

Les supporters du Nîmes Olympique sont interdits de déplacement à Aubagne pour le match du 8e tour de coupe de France de football qui se déroulera ce samedi après-midi. La préfecture de police des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté en raison de risques graves de trouble à l'ordre public et de possibles affrontements avec des supporters de Marseille qui pourraient venir en voisins. La Préfecture estime que plus de cent supporters du Nîmes Olympique, dont la moitié d’ « ultras » sont attendus pour ce match et évoque les violences qui s'étaient produites à trois reprises, en 2016, 2018 et 2019, entre supporters des deux équipes.