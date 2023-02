Coupe de France : les supporters du PSG interdits de stade Vélodrome

Les supporters du Paris-Saint-Germain sont interdits d'accès au stade Orange Vélodrome et de circulation autour de l'enceinte sportive le soir du huitième de finale de la coupe de France, ce mercredi soir. "Compte tenu de la rivalité entre les supporters qui a entraîné dans le passé et de manière récurrente des troubles graves à l'ordre public" se justifie dans un communiqué Frédérique Camilleri la préfète des Bouches-du-Rhône. Elle a sollicité le ministère de l'Intérieur pour interdire tout déplacement de supporters du PSG entre l'Ile-de-France et les Bouches-du-Rhône.

Maintien de l'ordre public

Les cortèges et rassemblements de supporters sont interdits dans les 1er, 6e et 8e arrondissements de 14h à minuit. Interdiction également d'utiliser des engins pyrotechniques aux abords du stade. Enfin, la vente de boissons dans des contenants en verre est interdite aux abords du stade dès midi, ce mercredi.