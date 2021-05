Les supporters lillois interdits à Lens pour le derby, 200 policiers mobilisés le soir du match

A la veille du derby entre Lens et Lille ce vendredi 7 mai à 21h, la préfecture du Pas-de-Calais prend ses dispositions. Alors que la tension est grande chez les supporters, elle prévoit un important dispositif de sécurité pour le soir du match. Les supporters lillois sont interdits de déplacement.

C'est un derby sans supporters dans le stade, mais certainement pas sans passion. Depuis le début de la semaine, les supporters du RC Lens et du LOSC expriment leur enthousiasme et leur engouement à l'approche de ce match programmé ce vendredi 7 mai à 21h à Lens. A la veille du match, ils étaient déjà plusieurs centaines au centre d'entraînement de la Gaillette pour accompagner les joueurs.

Pour éviter les débordements le soir du match, la préfecture du Pas-de-Calais prend ce jeudi soir un arrêté interdisant la venue de supporters lillois "ou de toute personne se comportant comme tel" dans les arrondissements d'Arras, de Béthune et de Lens. Les supporters lensois, eux, n'auront pas le droit de se déplacer sur les arrondissements d'Arras et de Béthune. Par ailleurs, la détention de pétards ou fumigènes est interdite, ainsi que la détention de boissons alcoolisées par les personnes visées par cet arrêté.

200 policiers mobilisés

L'objectif principal "est la sécurité des personnes, le but étant d'éviter tout affrontement entre supporters des deux clubs", précise la Préfecture. Ainsi, 200 fonctionnaires de police seront déployés le soir du match pour faire respecter ces dispositions. La Préfecture rappelle aussi que le couvre-feu est maintenu à 19h et que les forces de l'ordre n'hésiteront pas à verbaliser ceux qui ne le respecteront pas. Il en faudra sans doute plus pour refroidir les supporters lensois.