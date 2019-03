Les surveillants de la prison de Condé-sur-Sarthe votent la levée du blocus

Condé-sur-Sarthe, France

à Condé-sur-Sarthe près d'Alençon dans l'Orne, on s'achemine peut être vers la reprise du travail des surveillants du centre pénitentiaire. Le blocage de la prison dure maintenant depuis plus de deux semaines. Au lendemain de l'attaque terroriste du 5 mars dernier dont ont été victimes deux surveillants . Des négociations ont eu lieu mardi 19 mars à Condé avec Stéphane Bredin le directeur de l'administration pénitentiaire. Il a discuté durant plus de six heures avec les représentants syndicaux. Un accord a été trouvé sur les conditions de travail et en particulier les palpations. Stéphane Bredin a été clair devant les grévistes :

"La ministre de la justice a dit oui à la principale revendication . Désormais au centre pénitentiaire de Condé sur Sarthe , et lui seul , la fouille par palpation des visiteurs sera autorisée "

Le directeur de la pénitentiaire a assuré que cette mesure prend effet immédiatement et que instruction a été donnée au directeur de la prison en ce sens et sans délai. Ce mercredi matin, réunis en assemblée générale, les surveillants ont donc décidé de lever le blocage mais à une condition : se mettre d'accord sur les modalités de mise en oeuvre de cette levée . Emmanuel Guimarès de Force Ouvrière, joint par France Bleu Normandie indique que "

"les surveillants exigent une fouille générale du centre pénitentiaire cellules , parloir , salle de sports , ateliers ..Tout doit être passé au peigne fin il faut pour cela des renforts et du temps environ deux jours"

La levée du blocage, et donc la reprise du travail, ne pourraient pas avoir lieu, toujours selon FO , avant le début de la semaine prochaine. Des discussions ont lieu en ce moment entre les syndicats et le directeur de l'établissement.