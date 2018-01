Deuxième jour de blocage et premiers couacs. Les surveillants de prison ont été délogés par les forces de l'ordre. Des surveillants qui manifestent après des agressions dans les prisons.

Vivonne, France

Vers 10h30 ce mardi 16 janvier, les surveillants qui manifestent pour la deuxième journée d'affilée se sont fait délogés par une cinquantaine de policiers. La direction avait initialement choisi de suivre les requêtes des gardiens : pas de parloirs pour les familles, pas d'extraction judiciaire non urgente ou alors des extractions mais à pied. Jérôme Rivallin, gardien à Poitiers-Vivonne, a d'ailleurs dialogué avec les familles " nous nous sommes excusés pour les dégâts occasionnés. Mais ils nous comprennent, ils nous soutiennent même pour la plupart."

Mais la direction a finalement changé d'avis et fait intervenir les forces de l'ordre pour déloger les surveillants. "On était assis, ils nous ont levé et dit de partir. Les parloirs ont bien eu lieu. C'est une insulte envers nous" s'insurge Jérôme Rivallin.

Les surveillants prévoient donc de durcir le mouvement. Ils organisent une assemblée générale dans l'après-midi. Certains envisagent de ne pas prendre leur service demain matin.