Les surveillants de la prison de Val de Reuil mobilisés ce mardi matin

Depuis 6 heures ce mardi matin, les surveillants de Val de Reuil dans l'Eure sont mobilisés. ils filtrent les entrées de l'établissement pénitentiaire. En cause notamment, l'insécurité au sein de la prison.

Les surveillants de la prison de Val de Reuil dans l'Eure mobilisés ce mardi matin dans la continuité de leurs collègues de Fleury Merogis hier.

Les surveillants de la prison euroise sont mobilisés depuis 6h , ils filtrent les entrées dans l'établissement pénitentiaire, seul le service medical peut entrer.

Les surveillants, ils sont 180 à Val de Reuil, dénoncent la surpopulation carcérale et surtout l'insécurité au sein des murs de la prison.

" Les détenus sont de plus en plus dangereux avec de plus en plus de cas psychiatriques à gérer. Nous ne sommes pas formés à cela" - Oualid Nahal, référent FO à Val de Reuil